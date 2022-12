India: la Corte suprema si pronuncerà il 2 gennaio sulla demonetizzazione del 2016 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La demonetizzazione, ovvero la privazione del valore legale delle banconote da 500 e 1.000 rupie, è stata una delle principali iniziative economiche del primo governo di Narendra Modi (2014-2019), motivata con la necessità di contrastare l’evasione fiscale e la contraffazione e favorire i pagamenti senza contante. Il premier Modi annunciò la riforma l’8 novembre 2016. La legge prevedeva che entro il 30 dicembre di quell’anno (con scadenze diverse per i residenti all’estero) i detentori depositassero in banca le banconote da 500 e 1.000 per cambiarle con le nuove da 500 o da 2.000 rupie. Furono messe fuori corso banconote per 15.440 miliardi di rupie, di cui 15.280 miliardi di rupie vennero cambiate, ovvero il 99 per cento. L’introduzione della riforma non fu priva di intoppi, con lunghe file per i prelievi agli sportelli delle banche e alle casse automatiche; c’è voluto del tempo per adattare gli sportelli automatici alle nuove banconote. (segue) (Inn)