India: la Corte suprema si pronuncerà il 2 gennaio sulla demonetizzazione del 2016 (3)

- Nonostante le critiche e le difficoltà, il governo guidato dal Partito del popolo indiano (Bjp) ha sempre difeso la riforma, sostenendo che ha portato benefici come la riduzione dei tassi di interesse sui prestiti da parte delle banche, il calo dei prezzi degli immobili, l’aumento delle entrate degli enti locali urbani e la crescita dei pagamenti digitali. L’opposizione, invece, l’ha criticata, lamentando un aggravio delle disuguaglianze, a spese del settore informale, ed evidenziando che la corruzione, i soldi in nero e i contanti non sono diminuiti. La demonetizzazione è stata seguita, a distanza di pochi mesi, da un’altra riforma strutturale: l’introduzione, nel luglio del 2017, dell’imposta centrale sui beni e i servizi (Gst), in sostituzione dell’Iva applicata dai singoli Stati. (Inn)