Lombardia: La Russa, on air da domani la campagna regionale "al tuo fianco contro l'usura"

- "Sarà on air domani la nuova campagna televisiva 'Al tuo fianco contro l'usura: Regione Lombardia non ti lascia solo' promossa da Regione Lombardia – e dal mio assessorato in particolare – per sensibilizzare i cittadini e l'opinione pubblica sul fenomeno odioso dell'usura" afferma Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, con delega all'usura. "L'usura è aumentata esponenzialmente negli ultimi anni, anche a causa delle crisi economica provocata dalla pandemia – continua La Russa-. La riduzione del volume degli affari, infatti, la mancanza di liquidità e le difficoltà di accesso al credito hanno spianato la strada alle organizzazioni criminali che sono riuscite a ritagliarsi un ruolo sfruttando la disperazione delle persone. Per questi motivi Regione Lombardia, e il mio assessorato in particolare, ha dato il via a campagne di comunicazione non soltanto sul rischio usura ma anche sulle misure e sui soggetti che possono fornire sostegno ai cittadini in situazione di grave indebitamento, una risposta organizzata su tutto il territorio regionale, sia per quanto riguarda il risarcimento a seguito di episodi usurai, sia relativamente ad una rete di supporto delle vittime anche per il disbrigo delle eventuali pratiche successive all'ottenimento del ristoro". La campagna "Al tuo fianco contro l'usura: Regione Lombardia non ti lascia solo" sarà trasmessa dal 24 al 28 dicembre su alcune emittenti televisive locali (Telelombardia-Antenna3 e TV7 Gold). In parallelo, sarà diffusa anche su YouTube. Gli spot traggono spunto dalle testimonianze di tre associazioni impegnate nel contrasto all'usura: Fondazione Lombarda Antisura onlus, S.o.s. Italia Libera, Fondazione San Bernardino onlus. (Com)