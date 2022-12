Farnesina: al via progetto "Africa-Europa: identità e differenze", conferenza stampa il 28 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del sostegno alle iniziative di stabilità, sicurezza e sviluppo nel continente africano, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, tramite la Direzione generale per la mondializzazione (Direzione centrale Africa), ha finanziato un progetto dal titolo “Africa-Europa: identità e differenze. Culture e politiche in dialogo”, promosso dall’Unione delle comunità africane d’Italia (Ucai) Onlus. L’iniziativa, attraverso lo strumento del “Decreto Missioni 2022”, è in linea con le proposte operative delineate dal documento di policy strategica “Partenariato con l’Africa” della Farnesina, lanciato nel 2020 e di prossima riedizione. Scopo del progetto, riferisce la Farnesina in una nota, è dare voce a protagonisti africani portatori di idee e creatività nuove, per conoscerne più a fondo i processi identitari ed evolutivi e captarne le istanze più genuine e le aspettative verso l’Italia e l’Europa, al netto di ideologie che sino ad oggi hanno contribuito a creare percorsi comuni ma non sempre saldamente inclusivi. Con questa finalità, sono in programma, per il 2023, quattro tavole rotonde con selezionati interlocutori africani, italiani ed europei, che saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa indetta per il prossimo 28 dicembre. (segue) (Com)