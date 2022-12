Farnesina: al via progetto "Africa-Europa: identità e differenze", conferenza stampa il 28 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla conferenza stampa prenderanno parte il presidente di Ucai, Otto Bitjoka, il direttore scientifico del progetto, Marco Massoni, e il ministro plenipotenziario Fabrizio Lobasso, vice direttore centrale per i Paesi dell’Africa sub-sahariana del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci). Di estremo interesse i temi prescelti da Ucai per le seguenti tavole rotonde: Le forme della politica, democrazia e diplomazia dei popoli; Culture, identità e valori; Le asimmetrie nello sviluppo e nei partenariati; Società matriarcali e patriarcali: la dimensione femminile. “L’obiettivo primario è di eliminare le asimmetrie solidificate nei vari partenariati tra l’Africa, l’Italia e l’Europa, ispirandosi a idee innovative di personaggi illustri e meno illustri che hanno stimolato un franco confronto di idee, basato sul dialogo interculturale, l’ascolto e l’inclusione”, ha dichiarato il presidente di Ucai, Otto Bitjoka. È previsto un rapporto conclusivo del progetto che sarà presentato a fine anno 2023 quale sintesi e volano per i policy maker per realizzare idee innovative e contributi per rafforzare ulteriormente il partenariato italo-africano. (Com)