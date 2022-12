Fvg: Fedriga, su autonomia stiamo lavorando per competenza su soprintendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritorno alle province elettive e competenza sulla soprintendenza. Sono i due obiettivi che si pone per la prossima legislatura il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in materia di autonomia. “La valorizzazione dell’autonomia è uno dei punti cardini per dare risposte ai cittadini”, ha detto nel corso della conferenza stampa di fine anno. “Un primo step è tornare a una normalizzazione dell’assetto istituzionale con le province elettive, punto a cui tengo molto. Un secondo passaggio, su cui stiamo lavorando con il governo, è avere la competenza sulla Soprintendenza”, ha aggiunto a margine, precisando di averne già parlato con il ministro per le Autonomie, Roberto Calderoli. “Penso che sia utile ancorarla molto al territorio. Con l’attuale soprintendenza c’è stata una grande collaborazione, ma dobbiamo renderla strutturale perché chi conosce il territorio è in grado di dire quali interventi sono appropriati”, ha concluso.(Frt)