I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Libano-Italia: ministro Tajani a “L’Orient le jour”, stabilità libanese è una priorità - La stabilità del Libano è una priorità per l’Italia. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani in un’intervista rilasciata al quotidiano libanese “L’Orient le jour”, in occasione della sua visita nel Paese dei cedri che prende il via oggi. Durante la visita, fa sapere il quotidiano, il ministro incontrerà le autorità libanesi e il contingente italiano impegnato nella Forza di interposizione delle Nazioni Unite Unifil. “Il Libano è il primo Paese della regione che ho deciso di visitare perché, con il Libano, abbiamo un rapporto speciale: l'Italia è presente ininterrottamente all'interno di Unifil dall'inizio della missione, in cui siamo impegnati con un contingente di circa 1.100 militari”, ha dichiarato Tajani aggiungendo: “Per noi la sicurezza e la stabilità del Libano sono una priorità. Sono venuto a nome del governo italiano per lanciare un messaggio chiaro alle autorità politiche e istituzionali libanesi: l'Italia vuole continuare a stare al fianco del Libano. Continueremo a lavorare a favore della popolazione colpita dalla crisi economica e sociale, con progetti di sviluppo e umanitari”. (segue) (Res)