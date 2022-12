© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-Libano: consigliere McGurk, Washington non ha un candidato alla presidenza libanese - Gli Stati Uniti non hanno un candidato alla presidenza della Repubblica in Libano. Lo ha dichiarato il consigliere politico per il Medio Oriente della Casa Bianca, Brett McGurk, durante l’incontro con il ministro degli Esteri libanese uscente, Abdallah Bou Habib, che si trova in visita ufficiale negli Stati Uniti. In occasione degli incontri con i funzionari statunitensi, il capo della diplomazia libanese ha sollevato il tema dei profughi siriani, invitando la comunità internazionale a cambiare approccio al problema e sottolineando che il Libano non può sopportare questo fardello. “Gli Stati Uniti incoraggiano i deputati e i vertici politici a eleggere il capo dello Stato il prima possibile”, ha affermato McGurk. Il parlamento libanese ha fallito per dieci volte nell’elezione del capo dello Stato, lasciando il Paese senza il successore del presidente Michel Aoun, il cui mandato è scaduto il 31 ottobre scorso. Durante la visita negli Usa, il ministro degli Esteri ha incontrato anche il mediatore statunitense per la demarcazione dei confini marittimi tra Libano e Israele, Amos Hochstein, che si è congratulato per gli sviluppi registrati nel fascicolo sull’elettricità. (segue) (Res)