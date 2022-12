© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: amministrazione curda, nel 2022 rimpatriati 515 bambini e donne affiliati a Stato islamico - Ammonta a 515 il numero di bambini e donne familiari di membri dello Stato islamico (Is) che sono stati rimpatriati nei propri Paesi nel corso del 2022. Lo ha dichiarato il Dipartimento per le relazioni estere dell'Amministrazione autonoma curda della Siria settentrionale e orientale in una conferenza stampa. Secondo quanto riferito dall’emittente curdo-irachena “Rudaw”, i Paesi che hanno accolto il maggior numero di propri cittadini affiliati all’Is sono stati Tagikistan (146), Federazione russa (68), Francia (109), Germania (53) e Paesi Bassi (60). A livello europeo, il Dipartimento ha riferito di aver tenuto "più di 100 incontri con governi ufficiali, organi civili, parlamentari, istituzioni per i diritti umani e media, e che sono stati inviati molti fascicoli e messaggi su violazioni e attacchi che avvengono contro le proprie regioni”. (Res)