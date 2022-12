Natale: Enit, i viaggiatori stranieri si regalano l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sotto l'albero: i viaggiatori stranieri mettono in programma un viaggio nella Penisola per le festività fino all'Epifania. Uno studio di Enit su dati Fordwardkeys rivela un vigoroso fermento a partire dal 19 dicembre 2022 e fino all'8 gennaio 2023. Le prenotazioni aeree internazionali verso l'Italia tra la settimana prenatalizia ed il week-end dell'Epifania sono attualmente 274 mila circa con un aumento del +57,3 per cento rispetto al medesimo periodo 2021/2022. Lo comunica Enit in una nota. Continua la forte rappresentanza del mercato statunitense che raddoppia rispetto al 2021 (+49,8 per cento): le prenotazioni aeree per le vacanze di Natale dagli Usa sono già 57 mila. La percentuale di americani sfiora il 21 per cento sul totale degli arrivi esteri previsti. Seguono le prenotazioni da Germania, 26.970 (+22,2 per cento) e Regno Unito, 21.730 (+34,0 per cento), con un'incidenza rispettiva del 9,8 per cento e del 7,9 per cento sul totale. "Segnali di un turismo italiano più che mai vivido e pronto a nuove sfide. Ma non ci adagiamo sugli allori. Enit ha grandi progetti in cantiere per rendere l'industria del turismo una filiera rodata, sinergica e competitiva" commenta Ivana Jelinic Ad di Enit. (segue) (Com)