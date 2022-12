Natale: Enit, i viaggiatori stranieri si regalano l'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' ancora la Capitale in testa alle mete di preferenza con oltre 122 mila prenotazioni aeree. E' la destinazione con le migliori performance, destinata ad accogliere circa il 45 percento dei visitatori internazionali totali, l'82,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo 2021/2022. Roma è seguita sul podio delle città d'arte top 3 da Milano (oltre 74 mila), in crescita del +63,9 per cento con una quota di arrivi aeroportuali pari al 27,0 per cento e da Venezia (oltre 24 mila), +30,2 per cento con il 9,0 per cento sul complessivo. L'82 per cento dei visitatori delle festività è un turista leisure ben 224.500 (+50,5 per cento sul 2022/2021). (segue) (Com)