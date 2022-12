Natale: Enit, i viaggiatori stranieri si regalano l'Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A riservare voli aerei verso l'Italia sono principalmente coppie: fino ad ora si contano 81.462 prenotazioni per 2 passeggeri (+48,2 per cento sul 2021), il 29,7 per cento del totale. I turisti internazionali viaggiano soprattutto in Economy: circa 234 mila arrivi aereoportuali previsti in l'Italia (+59,2 per cento), l'85,4 per cento del totale. Segue la classe Premium (+47,7 per cento; 7,5 per cento), che, in ripresa, conferma la propensione dei viaggiatori a spendere di più non solo per il volo, ma anche per tutti i servizi turistici del viaggio a vantaggio delle destinazioni prescelte. Esigue le richieste per la prima classe che, tra l'altro, sono più che dimezzate rispetto allo scorso anno (-53,8 per cento). (segue) (Com)