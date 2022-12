Natale: Enit, i viaggiatori stranieri si regalano l'Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'intero periodo, tutti i prodotti turistici dalla montagna, al lacustre, alle città d'arte superano la media nazionale, tranne il balneare, vista la stagione, leggermente inferiore (31,4 per cento). In primis il comparto montano con il 44,0 per cento della disponibilità prenotata. Il picco si raggiunge l'ultimo dell'anno, soprattutto per la montagna (79,5 per cento) e i laghi (69,1 per cento). Rispetto al dato 2021, le performance migliori se le aggiudicano le città d'arte con un tasso di saturazione medio superiore di 25 punti percentuali. (Com)