Siria: esplosione ordigno provoca morte due militari in regione meridionale Daraa

- Due militari delle forze armate siriane affiliate al presidente Bashar al Assad sono morti per le ferite riportate a seguito dell’esplosione, ieri, di un ordigno che ha colpito il veicolo sul quale viaggiavano, sulla strada Inkhil-Saraya nella periferia di Daraa, regione della Siria meridionale. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, precisando che, in questo modo, il bilancio delle vittime provocate dall’esplosione è salito a quattro, ma si prevede che il numero possa aumentare, viste le gravi condizioni in cui versano alcuni feriti. (segue) (Lib)