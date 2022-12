Siria: esplosione ordigno provoca morte due militari in regione meridionale Daraa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’episodio si è verificato mentre nei giorni scorsi manifestanti sono scesi per le strade di regioni meridionali, tra cui Daraa, chiedendo la caduta del governo di Damasco e il rilascio di detenuti, oltre alla fine degli arresti arbitrari da parte delle autorità siriane e di gruppi filoiraniani. L’area di Daraa è nota per essere stata la culla della rivoluzione in Siria che ha avuto inizio nel marzo 2011. Diversamente da altre zone circostanti, ritornate, nel corso del tempo, nelle mani del governo, l’esercito di Assad non ha dispiegato le proprie forze nell’area, facendo affidamento su alleati presenti sul posto per garantire la sicurezza della provincia. (Lib)