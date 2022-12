Russia-Usa: ambasciatore russo a Washington, “alto rischio” di scontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio di scontro tra la Russia e gli Stati Uniti è "alto". Lo ha dichiarato in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass" l'ambasciatore russo a Washington, Anatolij Antonov. "Per colpa delle autorità locali (statunitensi), ossessionate dall'idea di consolidare l'immagine di un 'emarginato internazionale' per la Russia, lo stato del dialogo russo-statunitense è paragonabile all'era glaciale", ha affermato Antonov. Secondo il diplomatico, Washington non mostra "nessun segnale di volontà di cercare soluzioni diplomatiche per normalizzare le relazioni bilaterali". Parlando del lavoro dell'ambasciata russa, Antonov ha osservato che la missione viene convocata "solo per ricevere delle note di protesta". "Allo stesso tempo, (gli Stati Uniti) spesso non offrono l'opportunità di delineare gli approcci russi. Dopo aver annunciato la loro posizione, ci interrompono, dicendo che il nostro tempo è esaurito", ha proseguito. (segue) (Rum)