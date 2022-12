Russia-Usa: ambasciatore russo a Washington, “alto rischio” di scontro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, la parte statunitense, secondo Antonov, non vorrebbe dichiarare una rottura delle relazioni diplomatiche, perché "capiscono le conseguenze di passaggi eccessivamente bruschi". "Sono anche consapevoli del fatto che senza la Russia è impossibile rispondere o trovare risposte alle sfide globali, un esempio chiaro è la crisi alimentare", ha aggiunto Antonov. "I nostri diplomatici negli Stati Uniti utilizzano tutte le opportunità per spiegare la posizione della Russia. Sottolineiamo: il rischio di collisione tra due grandi potenze è alto", ha detto infine l'ambasciatore, aggiungendo che "nonostante gli approcci non costruttivi dei nostri colleghi Usa, continuiamo a lavorare con loro". (Rum)