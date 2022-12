Farnesina: la dieta mediterranea nelle Scuole italiane all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle cucine degli italiani alle tavole di tutta Europa. La dieta mediterranea approda nelle scuole italiane all’estero con il progetto didattico “Dieta mediterranea come modello di dieta tradizionale, sana e sostenibile e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili”, promosso dal ministero della Salute che, in collaborazione con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, l’Istituto superiore di sanità (Iss), la Asl Città di Torino, punta a valorizzare la dieta mediterranea come modello di dieta tradizionale, sana e sostenibile, sia a livello economico che ambientale e sociale. Nel rispetto degli impegni dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile, evidenzia oggi la Farnesina sul proprio sito internet, sono previste azioni di educazione e sensibilizzazione delle nuove generazioni sulle caratteristiche di una dieta sana ed equilibrata e sulla prevenzione del sovrappeso e dell’obesità, con un focus sui disturbi alimentari e sui loro fattori di rischio. (segue) (Res)