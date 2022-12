Roma: Gualtieri, serve tavolo con governo per rilancio Capitale, c'è gap su fondi per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, fa appello al governo perché si apra un tavolo interistituzionale per il rilancio della Capitale. Secondo i calcoli, soltanto di perequazione, "Roma dovrebbe ricevere dallo Stato 252 milioni, ma ne ha 87 e ne avrà 252 soltanto nel 2030. Ci mancano 170 milioni di euro. Inoltre dal fondo nazionale trasporti, sul Tpl Rona riceve 240 milioni a fronte dei 220 milioni di Milano. Il gap, per proporzioni, è evidente. È urgente che il tema della Capitale sia portato all'attenzione nazionale, con un tavolo di governo dedicato", ha detto Gualtieri nel corso di una conferenza stampa in Campidoglio. (Rer)