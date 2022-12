Tunisia: presidente Saied riceve capo commissione nazionale per la riconciliazione penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, ha ricevuto, ieri al palazzo di Cartagine, il capo del comitato nazionale per la riconciliazione penale, Makram Ben Mna, che ha presentato al capo dello Stato il regolamento interno dell'organo. Lo ha riferito la presidenza in un comunicato. Il comitato è stato istituito il 20 marzo 2022 con un decreto emanato dal presidente Saied, con cui sono state stabilite misure di riconciliazione con lo Stato in relazione a reati economici e finanziari compiuti da imprenditori, che consistono nel recupero del denaro o nella realizzazione di progetti nazionali, regionali o locali, in sostituzione a procedimenti giudiziari. Per il presidente è necessario che il comitato inizi i suoi lavori il prima possibile e ha riferito che lo Stato metterà a disposizione tutte le capacità a disposizione affinché questo possa svolgere il suo compito nelle migliori condizioni ed entro i termini previsti dal decreto che lo ha istituito. Il presidente della Repubblica ha anche sottolineato di star lavorando per raggiungere gli obiettivi della riconciliazione penale e "di non trascurare nessun millime appartenente al popolo tunisino perché è un diritto che gli è stato derubato". Secondo il comunicato presidenziale, il capo del comitato nazionale ha riferito al presidente della Repubblica che alcuni soggetti coinvolti in cause finanziarie hanno manifestato l'intenzione di ricorrere alla riconciliazione secondo quanto previsto dal decreto.(Tut)