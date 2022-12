Trasporti: Gasparri(FI), intollerabili prezzi aerei per Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha fatto bene l'autorità Antitrust con il piano istruttoria nei confronti delle compagnie aeree che stanno praticando dei prezzi incredibili per i collegamenti con la Sicilia. Il presidente Schifani aveva già posto questo problema e credo che sia necessario un intervento immediato. Chi viaggia da e per la Sicilia è costretto a subire un salasso intollerabile. L'Antitrust deve intervenire con immediatezza e le compagnie aeree si devono vergognare per come stanno trattando il popolo siciliano. Una situazione insostenibile che deve essere stroncata al più presto". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.(Rin)