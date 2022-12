Regno Unito: sterlina a meno 10,8 per cento rispetto al dollaro, il calo maggiore dal 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sterlina è scesa del 10,8 per cento rispetto al dollaro nel 2022. È il calo maggiore dal 2016, quando la sterlina era scesa da oltre 1,47 dollari all'inizio dell'anno a meno di 1,23 dollari entro la fine dell'anno, un calo del 16 per cento. A settembre la sterlina era scesa a un minimo storico di meno di 1,04 contro il dollaro per la svendita di gilt, i titoli di stato emessi dal Regno Unito. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", il calo è stato alimentato da aumenti aggressivi dei tassi di interesse negli Stati Uniti, con la Federal Reserve che ha cercato di tenere sotto controllo l'inflazione.(Rel)