Monterotondo: Città metropolitana Roma presenta "Insieme siamo arte"

- Nell'ambito del progetto "Insieme siamo arte. La Città metropolitana fra cultura e sociale", nato dalla collaborazione tra Città metropolitana di Roma Capitale e Atcl Circuito Multidisciplinare del Lazio con il sostegno del Mic – Ministero della cultura e Regione Lazio, presentata oggi l'iniziativa presso il Cserdi di Monterotondo, centro diurno polivalente per disabili e non solo, con la presentazione del laboratorio tenuto da qwatz, contemporary art platform con Il Pungiglione soc. coop. per persone con disabilità e non. Il Centro è da anni un'esperienza straordinaria di inclusione sociale per tutto il Comune di Monterotondo e del territorio limitrofo. Ogni giorno decine di persone disabili sono impegnate in progetti educativi e culturali, incontrano persone anziane e giovani e praticano sul serio il loro diritto di cittadinanza. "La Città metropolitana di Roma Capitale ha voluto sostenere questi progetti all'interno della rassegna Insieme siamo arte' per rafforzare una visione integrata dell'essere cittadini. Una visione che deve consentire ad ognuno e ognuna di trovare i propri spazi culturali ed artistici. Crediamo che attraverso questa collaborazione sia possibile dare un impulso al valore sociale dell'arte e dello spettacolo, strumenti per rafforzare identità e coesione, rendere le comunità più unite e inclusive in ogni aspetto. La rassegna di spettacoli proseguirà fino a metà gennaio, ed è un grande lavoro di incontro con le realtà del terzo settore che operano nei nostri territori". Lo dichiara in una nota Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata al Sociale e Pari opportunità della Città metropolitana di Roma. (Com)