Rpt-Legge Bilancio: Calenda ironizza, aiutare evasori saggia decisione di politica economica

19 luglio 2021

- Ripetizione con testo corretto."Fare una manovra dove non c'è nulla per i giovani, la sanità, gli investimenti richiede perizia. Investire sul calcio invece che sulla cultura risponde alle lacune dell'Italia. Aiutare l'evasore in un Paese con 100 miliardi di evasione è una saggia scelta di politica economica. Bravi". E' il commento su Twitter del leader del Terzo polo, Carlo Calenda, alla legge di Bilancio del governo Meloni. (Rin)