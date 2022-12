Turismo: Istat, la forte ripresa nei primi nove mesi del 2022 non recupera ancora i valori pre-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi segnali di ripresa dei flussi e il ritorno della clientela estera si erano intravisti già nel 2021. Gli arrivi e le presenze totali negli esercizi ricettivi nel nostro Paese erano risaliti rispettivamente a 78,7 milioni (+41,2 per cento rispetto al 2020) e 289,2 milioni (+38,7 per cento). Le presenze della clientela straniera erano aumentate del 62,2 per cento e quelle dei residenti italiani del 28 per cento. Rispetto al 2020 l’incremento delle presenze turistiche in Italia nel 2021 è risultato di 10 punti percentuali superiore alla media dei 27 paesi dell’Unione Europea (+37,8 per cento contro +28,1 per cento), segno che l’Italia ha anticipato rispetto agli altri Paesi il percorso di ripresa post-Covid. Per quanto riguarda l’Europa sembra che la ripresa dei flussi si stia concretizzando soprattutto nel 2022 (+56,3 per cento le presenze nei primi nove mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 e –5,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019). A fronte di questi segnali di ripresa, il bilancio consuntivo dei primi nove mesi del 2022 risulta positivo ma non ancora al passo con i livelli pre-pandemici: rispetto allo stesso periodo del 2019 mancano ancora all’appello circa 39 milioni di presenze, con un saldo negativo pari a -10,3 per cento (in particolare -13,8 per cento la clientela estera e -6,7 per cento per quella italiana). (Rin)