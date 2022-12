Francia: sciopero ferrovie, accordo trovato tra Sncf e sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sncf, azienda pubblica francese del trasporto ferroviario, e i sindacati hanno firmato un accordo che prevede il ritiro degli scioperi previsti per il fine settimana di Natale. E' quanto si legge in un comunicato della Sncf "Questo accordo, frutto di diverse settimane di trattative, decide delle misure forti per un vero riconoscimento del mestiere di capotreno e delle sue specificità", si legge nella nota. "Tutte le condizioni sono riunite affinché l'insieme dei capi di bordo riprendano il lavoro", sottolinea la Sncf.(Frp)