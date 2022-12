Algeria: presidente Tebboune, pronti a esportare in Europa elettricità tramite cavo con Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha affermato che l'Algeria è pronta ad esportare in Europa la sua produzione di elettricità in eccedenza nel contesto della crisi energetica che sta attraversando il continente, citando in merito la proposta di realizzare un cavo elettrico sottomarino con l’Italia. In un’intervista con i principali media algerini, Tebboune ha osservato che alcuni Paesi europei stanno interrompendo la fornitura di elettricità alle loro popolazioni in fasce orarie definite, nel quadro delle misure di austerità energetica, che costituisce un'opportunità per rafforzare le esportazioni energetiche algerine. Il presidente algerino ha citato una proposta fatta ad alcuni Paesi amici per la costruzione di un cavo elettrico che colleghi l'Algeria all'Europa nel punto più vicino all'Italia lungo circa 270 chilometri. Nell’intervista, Tebboune ha ricordato le capacità dell'Algeria nel campo della produzione di elettricità, oltre all'industria locale delle turbine a gas. "Tutti i mezzi sono disponibili per ottenere energia dall'Algeria. Anche i Paesi che non hanno un gasdotto possono ottenere l'elettricità direttamente dall’Algeria", ha affermato.(Ala)