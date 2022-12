Algeria: presidente Tebboune, necessario investire nell’esplorazione di nuovi giacimenti di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha sottolineato la necessità di investire nell’esplorazione per scoprire nuovi giacimenti con l’obiettivo di aumentare il volume delle esportazioni dagli attuali 53 miliardi di metri cubi a quasi 100 miliardi di metri cubi. Parlando ai media nazionali, il presidente algerino ha affermato che la scoperta di nuovi giacimenti di gas è fondamentale alla luce dell’aumento dei consumi interni, con l’Algeria che è divenuto uno dei maggiori Paesi africani per impiego di gas naturale nella sua economia interna. Ricordando, nello stesso contesto, che l'Algeria si era impegnata con l’Italia ad aumentare il volume delle esportazioni di gas naturale a 30-35 miliardi di metri cubi, il presidente algerino ha annunciato un progetto per la realizzazione di un secondo gasdotto, visto che il Trasmed "ha quasi raggiunto la sua capacità massima". (segue) (Ala)