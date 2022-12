Imprese: Simest e Cdp Capital Sgr, accordo da 200 milioni di euro per l'internazionalizzazione di startup e Pmi innovative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'investimento diretto potrà avvenire in tutte le fasi del ciclo di vita delle startup - dal seed, al growth/expansion - e riguarderà in particolare le imprese che sviluppano soluzioni o servizi Esg oriented o che operano nei settori della digital transformation, della ricerca scientifica e delle scienze della vita. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha dichiarato: "L'accordo concluso tra Simest e Cdp Venture Capital rende operativo un nuovo strumento voluto fortemente dalla Farnesina e che si inserisce nell'ampia e articolata azione di diplomazia della crescita che ho attivato in seno al Governo. Vogliamo rafforzare l'attrattività internazionale delle nostre imprese più creative e dinamiche e favorire lo sviluppo dell'ecosistema delle start-up in Italia. Per la prima volta, inoltre, offriamo un sostegno concreto anche alle piccole e medie imprese innovative nei loro processi di internazionalizzazione, a testimonianza della nostra attenzione alla valorizzazione di tutte le componenti del sistema economico nazionale". "Nell'ambito della sua missione a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane - ha evidenziato l'Amministratore delegato e direttore generale di Simest, Regina Corradini D'Arienzo - Simest allarga il suo raggio d'azione al potenziamento dell'ecosistema nazionale del Venture Capital, per contribuire a colmare il gap di sviluppo tuttora esistente rispetto agli altri Paesi europei. Investire nella crescita internazionale delle startup significa, infatti, dare nuova forza motrice a quella che si è dimostrato essere la vera fucina di innovazione e il principale vettore di trasferimento tecnologico per il nostro Paese. Il perseguimento di questo importante obiettivo è frutto della costante collaborazione fra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Simest e sarà reso possibile grazie all'attività sinergica tra simest e Cdp Venture Capital, società del Gruppo CDP impegnate in prima linea a sostegno del sistema produttivo nazionale". "La crescita dell'ecosistema delle startup e Pmi innovative italiane passa necessariamente per un adeguato set di strumenti in grado di accompagnare le realtà più mature, pronte per internazionalizzare la loro offerta e diventare i prossimi campioni internazionali dell'innovazione", ha commentato Enrico Resmini, Amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture Capital Sgr, "La firma di questo importante accordo ci permetterà di porre solide basi al costituendo Fondo di Fondi internazionale, con l'obiettivo di attrarre in Italia sempre maggiori capitali esteri e di co-investire insieme Simest con i nostri fondi nelle giovani imprese a maggiore potenziale accelerandone l'espansione". (Com)