Ucraina: calo produzione industriale del 70 per cento nel quarto trimestre 2022

- Gli attacchi russi e le interruzioni di corrente hanno causato un calo significativo della produzione industriale in Ucraina a fine anno. Lo ha affermato il vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Rostislav Shurma. "Il calo della produzione reale nel quarto trimestre è pari in media al 70 per cento. In alcuni casi, al 80-90 per cento, in alcuni al 50 per cento, a seconda della situazione in una particolare regione e orari di sospensioni della corrente di una particolare impresa", ha spiegato Shurma. L'esponente del governo ha anche sottolineato che ulteriori interruzioni di corrente nelle imprese che si occupano di estrazione del carbone e di produzione e raffinazione di petrolio potrebbero peggiorare la situazione. (Kiu)