Sardegna: Giunta regionale riconosce nuovo circolo dei sardi in Patagonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete dell'emigrazione si arricchisce di una nuova, prestigiosa comunità. La Giunta Regionale, infatti, nell’ultima seduta, ha approvato, su proposta dell'Assessore del Lavoro, Ada Lai, la costituzione di un nuovo Circolo dei Sardi in Argentina e precisamente in Patagonia, a Neuquen, denominato “Domus Sardinia”. Lo ha annunciato, a sorpresa, l’assessore Lai, durante l'incontro in videoconferenza con la rete dei Circoli in Italia e all'Estero, nell'ambito dell'iniziativa "Distanti ma uniti. Casa Sardegna online": un laboratorio nato il giorno di Sa Die de Sa Sardigna del 2020 in piena pandemia, per iniziativa dei Circoli "Amistade" della Cina (Shangai), "Isolas Giappone" (Tokyo), ACSIT di Firenze e “Peppino Mereu” di Siena, con l'obiettivo di riunire virtualmente i Circoli riaprendo, così quelle porte chiuse dalla pandemia. (segue) (Rsc)