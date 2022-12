Sardegna: Giunta regionale riconosce nuovo circolo dei sardi in Patagonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Promuoviamo la cultura e l’immagine della Sardegna nell’Argentina centro occidentale - ha affermato l’Assessore del Lavoro, Ada Lai - La costituzione di un nuovo Circolo, con il suo riconoscimento da parte della Giunta regionale, non solo testimonia l’interesse e l’attenzione del Presidente della Regione, Christian Solinas e del suo esecutivo nei confronti del mondo dell’emigrazione, ma rappresenta un ulteriore tassello per la valorizzazione della Sardegna nel mondo, con importanti ricadute nel tessuto socio-economico della nostra isola. Riconosciamo le professionalità e le competenze del Circolo di Neuquen, una folta comunità di sardi, situata in una zona di importanza strategica con un elevato numero di emigrati sardi di prima e seconda generazione”. (segue) (Rsc)