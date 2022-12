Sardegna: Giunta regionale riconosce nuovo circolo dei sardi in Patagonia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia è stata colta con entusiasmo e grande soddisfazione dal Circolo della Patagonia e da tutti i Circoli nel mondo, anch’essi collegati in occasione dell’incontro organizzato per il consueto scambio di auguri natalizi. Quello di Neuquen, si aggiunge agli oltre 120 Circoli operanti in Italia, in Europa e nel mondo, arricchendo la già significativa composizione dei Circoli argentini, che arrivano così a quota 9. Una novità che ha emozionato la Presidente della Federazione Argentina Marga Tavera, figlia di Cosimo, storico iniziatore dell’emigrazione organizzata nella nazione sudamericana. Il Circolo, attivo dal 2004 e costituitosi formalmente nel 2019, ha ottenuto il riconoscimento ufficiale il 1 aprile del 2022 dalla “Inspección Provincial de Personas Jurídicas” della Provincia di Neuquén. E ora, il tanto atteso riconoscimento da parte della Regione Sardegna. (Rsc)