Iraq-Italia: cooperazione settori agricoltura, commercio e sanità al centro colloquio Meloni-Al Sudani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Italia e Iraq nei settori dell’agricoltura, sanità e l’aumento degli scambi economici e commerciali sono stati i temi al centro dell’incontro tra la delegazione italiana guidata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il premier iracheno, Mohammed Shia al Sudani, a Baghdad. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq News”. Durante l’incontro con Meloni, il premier iracheno ha espresso il suo apprezzamento per il ruolo italiano all'interno della Coalizione internazionale per la lotta contro lo Stato islamico, sottolineando l'aspirazione dell'Iraq ad attivare percorsi di partnership e investimento con l'Italia e tutti i Paesi dell'Unione europea. Da parte sua, il presidente del Consiglio italiano ha sottolineato che un Iraq forte è una condizione per la prosperità e la stabilità in Medio Oriente, rimarcando che la sua visita a Baghdad segna l'inizio di un rilancio delle relazioni tra il popolo italiano e iracheno.(Res)