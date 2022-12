Cile: due morti in incendio nella località costiera di Vina del Mar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due persone sono morte e 500 abitazioni sono state danneggiate in un incendio scoppiato nella località costiera di Vina del Mar, circa 120 chilometri a nord di Santiago del Cile. Lo ha annunciato la delegata presidenziale per la regione di Valparaiso, Sofia Gonzalez. “In questo momento abbiamo la conferma di due persone purtroppo decedute, continuiamo a lavorare sul posto. L'emergenza è in corso, è un incendio attivo e con il passare delle ore avremo più informazioni", ha affermato Gonzalez. Il governo del presidente Gabriel Boric ha decretato lo stato di calamità pubblica. "La nostra priorità come governo del Cile è la sicurezza delle persone. Continueremo a dispiegare tutte le risorse necessarie per controllare l'emergenza e sostenere rapidamente le famiglie colpite", ha affermato Boric in un tweet. Secondo la Guardia forestale cilena l’incendio, deflagrato nella tarda serata di ieri, ha bruciato circa 94 ettari di superficie. (Abu)