Ambiente: Comune Castel Gandolfo, da Regione Lazio 483 mila euro per rischio idrogeologico

- La Regione Lazio ha approvato il finanziamento richiesto dal Comune di Castel Gandolfo per urgenti interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Lazio. Lo riferisce in una nota il Comune di Castel Gandolfo. “Un tema molto caro all’amministrazione comunale, che sta portando avanti una serie di iniziative a tutela dell’ambiente, dei cittadini e dalla nostra città per far fronte alla seria problematica inerente la vulnerabilità e il dissesto idrogeologico, soprattutto per quella fascia in categoria rischio R4 comprensiva della corona del lago Albano di Castel Gandolfo. Nello scorso Consiglio Comunale abbiamo approvato la presenza di un geologo che possa affiancare l’Amministrazione e a questo si somma ora l’arrivo di questo importante finanziamento”, ha commentato il sindaco Alberto De Angelis. (segue) (Com)