Sanità: Nursind, siamo primo sindacato infermieri secondo dati Aran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo il primo sindacato infermieristico e il quarto del comparto sanità. La nostra organizzazione non solo è in crescita, ma è anche sempre più un punto di riferimento stabile nel panorama sindacale del settore". Lo afferma Andrea Bottega, segretario nazionale del Nursind, commentando i dati della certificazione della rappresentatività dell'Aran. Rispetto al triennio 2019-2021, il Nursind è la sigla che è cresciuta di più sia in termini assoluti che in termini percentuali: "Da una parte abbiamo raggiunto i 41.149 iscritti contro i 26.987 della precedente rilevazione - spiega Bottega -, dall'altra la rappresentatività sul totale del comparto è salita dell'1,66 per cento, attestandosi al 10,81 per cento". "Dagli infermieri arriva un segnale che ci incoraggia - conclude il segretario -, uno sprone ad agire con sempre maggiore determinazione e senso di responsabilità nel portare avanti l'obiettivo di valorizzare una professione che è cruciale nel e per il nostro servizio sanitario". (Rin)