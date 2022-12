Pnrr: Open Fiber, partiti i primi cantieri in Lombarda, coinvolti 1132 comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partiti i primi cantieri targati Open Fiber S.p.A. in Lombardia nell'ambito del progetto di digitalizzazione "Italia a 1 Giga", un piano finanziato con i fondi del Pnrr per cablare le zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s. In totale i Comuni lombardi che rientrano nel progetto sono 1.132: Open Fiber si è aggiudicata complessivamente 8 lotti su 15 lotti, messi in gara da Infratel Italia, per un totale di 3.881 Comuni in 9 Regioni per la copertura complessiva di 3,9 milioni di numeri civici entro il 2026. In Lombardia, sono già stati avviati i lavori nei primi dieci Comuni – Arese (MI), Cesano Maderno (MB), Corsico (MI), Crema (CR), Cusano Milanino (MI), Limbiate (MB), Offanengo (CR), Paderno Dugnano (MI), Rozzano (MI), San Giuliano Milanese (MI) – per un totale di circa 3.500 numeri civici che saranno connessi alla rete a banda ultra-larga. Verranno, a breve, aperti altri 2 cantieri nelle città di Basiglio (MI) e Varese che interesseranno ulteriori numeri civici.(segue) (Com)