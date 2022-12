Pnrr: Open Fiber, partiti i primi cantieri in Lombarda, coinvolti 1132 comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il "Piano Italia a 1 Giga" costituisce un ulteriore tassello del piano industriale di Open Fiber volto a dotare il Paese di una rete in fibra ottica di ultima generazione. – dichiara Paolo Visconti, Responsabile Network & Operations Area Nord Ovest "Un'infrastruttura che abilita tutti i servizi digitali innovativi di oggi e domani: dalla telemedicina allo smart working, dal controllo elettronico degli accessi al monitoraggio ambientale e la gestione dell'illuminazione pubblica. Senza dimenticare che la fibra ottica è di fondamentale importanza anche in termini di eco-sostenibilità e risparmio energetico. Per mettere a terra un progetto così ambizioso è fondamentale la collaborazione con le Amministrazioni locali e le Regioni nell'interesse dei cittadini e delle imprese del territorio secondo il modello che stiamo attuando proprio con Regione Lombardia".(segue) (Com)