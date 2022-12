Pnrr: Open Fiber, partiti i primi cantieri in Lombarda, coinvolti 1132 comuni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lombardia si è resa disponibile, così come avvenuto per la Programmazione Comunitaria 2014-2020 ormai in fase conclusiva, a dare il proprio contributo per l'attuazione del piano "Italia 1 Giga" e, a partire dal nuovo anno, verranno organizzati momenti informativi e di confronto con i Comuni interessati dal piano e con gli Enti che dovranno rilasciare le autorizzazioni/concessioni. "Continua la collaborazione tra Regione Lombardia-Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e mobilità sostenibile e Open Fiber S.p.A. che porterà ad investire ulteriori 193 mln sul nostro territorio che si aggiungono ai 303 mln della Programmazione Comunitaria 2014-2020 i cui lavori si concluderanno entro il 2023 – sottolinea Claudia Terzi, Assessore regionale alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile -. Mi aspetto una collaborazione stretta e proficua anche per i prossimi anni, così come lo è stata la precedente seppur con qualche difficoltà. Con il nuovo progetto Italia 1 Giga, infatti, auspico che i lavori siano realizzati con la massima cura e il massimo impegno da parte di tutti i soggetti della filiera. Regione Lombardia si è resa disponibile anche ad indire le Conferenze di Servizi per agevolare l'iter amministrativo a conclusione del quale è possibile l'avvio lavori, contribuendo così a portare la Lombardia ai livelli di connessione dell'Europa". (Com)