India: si chiude in anticipo sessione parlamentare segnata da polemiche su situazione al confine

22 luglio 2021

- La sessione invernale del parlamento dell’India, inaugurata il 7 dicembre, si è chiusa oggi con quasi una settimana di anticipo rispetto alla data prevista, del 29 dicembre. La chiusura è stata anticipata per accordo trasversale dopo giorni di lavori improduttivi e accese polemiche. La sessione, infatti, è stata segnata dalle proteste dell’opposizione, guidata dal Congresso nazionale indiano (Inc), per il mancato dibattito sulla situazione ai confini con la Cina, negato dalla maggioranza di governo, a guida Partito del popolo indiano (Bjp). Il 12 dicembre l’agenzia di stampa indiana “Asian News International” (“Ani”) ha rivelato uno scontro tra militari indiani e cinesi avvenuto il 9 dicembre lungo la Linea di controllo effettivo (Lac), la zona contesa, nel settore di Tawang, nell’Arunachal Pradesh. Il 13 dicembre il ministro della Difesa, Rajnath Singh, in un intervento alla Camera del popolo, la camera bassa, ha confermato la rivelazione. (segue) (Inn)