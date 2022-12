India: si chiude in anticipo sessione parlamentare segnata da polemiche su situazione al confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singh ha dichiarato che le truppe dell’esercito cinese hanno cercato di oltrepassare la Lac e di “cambiare unilateralmente lo status quo” e che il tentativo è stato “contrastato in maniera ferma e risoluta” dalle truppe indiane. Tra i militari, ha ammesso Singh, c’è stata una “colluttazione fisica”, senza gravi conseguenze per gli indiani: “La colluttazione ha provocato feriti ad alcuni membri del personale da entrambe le parti (…) Non ci sono morti o feriti gravi da parte nostra”. “Grazie al tempestivo intervento dei comandanti militari indiani, i soldati dell’Esercito cinese sono tornati alle loro posizioni”, ha insistito l’esponente del governo di Nuova Delhi, precisando che a seguito dell’incidente, l’11 dicembre, il comandante locale indiano si è riunito con la controparte cinese per discutere la questione secondo i meccanismi stabiliti e che la questione è stata affrontata con la parte cinese anche attraverso i canali diplomatici. (segue) (Inn)