India: si chiude in anticipo sessione parlamentare segnata da polemiche su situazione al confine (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Modi aveva presentato un programma legislativo comprendente 16 nuovi disegni di legge e sette pendenti. Sono stati approvati emendamenti alle leggi sulle tribù riconosciute (The Scheduled Tribe Order), sulla protezione dell’ambiente selvatico (Wild Life Protection Amendment Bill), sulla conservazione dell’energia (The Energy Conservation Amendment Bill), sul contrasto alla pirateria (The Anti-Maritime Piracy Bill) e sul Centro di arbitrato di Nuova Delhi (New Delhi International Arbitration Centre Amendment Bill). Sono stati rinviati alla prossima sessione i testi di modifica di norme sulla tutela dei dati digitali e bancari (The Digital Data Protection Bill e The Banking Laws Amendment Bill). (segue) (Inn)