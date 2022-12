India: si chiude in anticipo sessione parlamentare segnata da polemiche su situazione al confine (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il ministro della Sanità, Mansukh Mandaviya, ha informato entrambe le camere della situazione nazionale del Covid-19 e dello stato di preparazione alla luce del recente picco di casi in altri Paesi, in particolare in Cina, riferendo che il governo ha rafforzato la sorveglianza. Anche questo tema è stato oggetto di scontri con l’opposizione perché parlamentari del Bjp hanno sollevato obiezioni contro il Congresso per i raduni di massa della “Marcia dell’India unita” (Bharat Jodo Yatra), il viaggio nel Paese che vede attualmente impegnato Rahul Gandhi. Un raro momento di armonia è stato rappresentato, il 20 dicembre, da un pranzo al quale hanno partecipato il premier Modi e parlamentari di vari partiti, tra cui il presidente del Congresso, Mallikarjun Kharge, per lanciare in India l’Anno internazionale del miglio, proclamato per il 2023 dell’Onu su proposta del governo indiano. Nel corso dei prossimi mesi l’India – che detiene attualmente la presidenza del G20, incentrata sul tema “Una Terra, una famiglia, un futuro” – organizzerà sul territorio nazionale e all’estero campagne per promuovere sia la coltivazione che il consumo di miglio. (Inn)