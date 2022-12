Legge Bilancio: Cnf e Garante nazionale, no a tagli ad Amministrazione penitenziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un forte appello affinché il governo, nella legge di Bilancio, non tagli i fondi destinati all'amministrazione penitenziaria, le cui risorse economiche sono già insufficienti per le attività rieducative e per un accettabile livello di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti. Il Consiglio nazionale forense e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale si uniscono in una riflessione sulle condizioni degli Istituti penitenziari e della detenzione e manifestano l'urgenza che Governo, Parlamento e i ministeri interessati promuovano interventi normativi organici che garantiscano conformità al dettato costituzionale. "L'auspicio - afferma la presidente del Cnf, Maria Masi - è che tutte le componenti istituzionali, con il necessario coinvolgimento dell'avvocatura istituzionale e associativa, nonché con il contributo ineliminabile del Garante nazionale, avviino una riflessione seria, che, attraverso interventi normativi organici e funzionali, garantiscano che le condizioni della detenzione siano ispirate al principio di umanità e assicurino che l'esecuzione della pena avvenga in maniera conforme al principio costituzionale della rieducazione del condannato". (segue) (Com)