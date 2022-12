Legge Bilancio: Cnf e Garante nazionale, no a tagli ad Amministrazione penitenziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Presidente del Garante nazionale, Mauro Palma, "lo stato della detenzione nel nostro Paese, la cui criticità è segnalata non soltanto dalla densità della popolazione detenuta ma anche dal numero degli atti di suicidio, ad oggi 82, che si sono verificati nel corso di quest'anno, richiede una serie di interventi urgenti e indifferibili che non possono attendere la realizzazione di progetti di natura edilizia, pur necessari in una prospettiva di prossimo futuro". Il Cnf e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà hanno individuato tra i primi obiettivi da perseguire: l'aumento degli standard di vita detentiva; l'incremento del personale che opera negli Istituti penitenziari anche con l'introduzione di nuove professionalità qualificate per trattare le diverse condizioni di disagio e di fragilità della popolazione detenuta; l'inclusione delle persone detenute nel tessuto sociale anche attraverso l'aumento di istituti di restrizione a custodia attenuata; la riabilitazione e la risocializzazione di chi sconta una pena anche attraverso la promozione dell'accesso al diritto allo studio e l'offerta di opportunità concrete di lavoro; la riduzione dei limiti all'accesso alle misure alternative. (segue) (Com)