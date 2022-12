Legge Bilancio: Cnf e Garante nazionale, no a tagli ad Amministrazione penitenziaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obiettivi - cui in prospettiva si aggiunge la costruzione di nuove strutture per redistribuire su base nazionale la popolazione detenuta nel rispetto degli standard dettati dalla Cedu e dagli organi sovranazionali, del principio di territorialità dell'esecuzione della pena, della distinzione tra l'esecuzione di misure cautelari, pene brevi e pene superiori ai cinque anni di reclusione - che possono essere raggiunti semplificando le procedure per le decisioni del magistrato e del tribunale di sorveglianza; rivedendo modalità e presupposti di accesso alle misure alternative e le preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari; aumentando le opportunità di lavoro retribuito intramurario ed esterno e di attività di volontariato; intervenendo, con misure specifiche, a tutela delle donne recluse e delle detenute madri; riducendo i casi di restrizione intramuraria in via cautelare alla quale bisognerebbe far ricorso solo quale extrema ratio e in casi di reati gravi, abbandonando la logica "carcerocentrica" in favore di una logica di razionalizzazione dell'utilizzo del sistema di restrizione carceraria e intramuraria limitato ai soli casi di effettiva pericolosità sociale. (Com)