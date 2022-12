Arabia Saudita: ministro Investimenti, partenariato economico con Turchia ha grande potenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partenariato economico tra Arabia Saudita e Turchia ha un grande potenziale e le relazioni tra i due Paesi, già legati da circa 90 anni, potrebbero ulteriormente rafforzarsi sotto la spinta di intese nel settore privato e a livello commerciale. Lo ha dichiarato il ministro degli Investimenti dell’Arabia Saudita, Khalid bin Abdulaziz al Falih, in occasione del Forum per gli affari e gli investimenti turco-saudita svoltosi ieri a Istanbul. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, Al Falih ha dichiarato che i settori della produzione, dell'edilizia, del turismo, della biotecnologia e della sanità sono tra i principali ambiti che potrebbero offrire promettenti opportunità di investimento per entrambi i Paesi. Durante il forum sono stati firmati diversi accordi e memorandum d'intesa, sia tra il governo e il settore privato che tra il settore privato di entrambe le parti, riguardanti energia rinnovabile e sostenibile, industrie minerarie, polimeri avanzati, industrie manifatturiere, creazione e sviluppo di fabbriche di poliestere, finanziamenti e agevolazioni creditizie, esportazioni, e servizi legali.(Res)