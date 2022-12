Iraq: presidente Rashid riceve messaggio da omologo turco, Ankara desidera cooperare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iraq, Abdul Latif Rashid, ha ricevuto un messaggio scritto dall’omologo della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, in cui Ankara ha espresso il proprio desiderio di rafforzare il coordinamento e la cooperazione con Baghdad, sulla base di interessi comuni e sul rispetto reciproco, e di intensificare la comunicazione bilaterale per favorire pace e stabilità nella regione. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa irachena “Ina”, il messaggio è stato consegnato ieri dall’ambasciatore di Turchia a Baghdad, Ali Reza Konay, ricevuto dal capo dello Stato iracheno. Nel messaggio, il presidente Rashid è stato anche invitato a recarsi in visita in Turchia. (segue) (Res)