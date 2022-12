Egitto: ministero Interno espelle cittadina nigeriana per motivi di "interesse pubblico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno dell'Egitto ha emanato il decreto n. 2371 del 2022 con cui si stabilisce l’espulsione della cittadina nigeriana Nurat Abdullahi, nata nel 1979, per motivi di "interesse pubblico". Lo hanno riferito i media nazionali, affermando che la decisione si basa sulla legge n. 89 del 1960 relativa all'ingresso e al soggiorno degli stranieri in entrata e in uscita nel Paese nordafricano. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito alla decisione del Cairo.(Cae)